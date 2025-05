Wetter: Teils sonnig, teils wolkig, später Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Besonders im Norden und Osten anfangs noch Sonne, sonst bewölkt und in Schwaben und Oberbayern erste Schauer. Ab Mittag bayernweit bewölkt mit Schauern und teils heftigen Gewittern; Höchstwerte 16 bis 24 Grad. In der Nacht von Norden her wieder trocken. Tiefstwerte 7 bis 12 Grad. Bis Samstag unbeständig und recht windig, dabei mit 12 bis 20 Grad auch kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2025 06:00 Uhr