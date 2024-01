Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt oder neblig bei maximal -2 bis +4 Grad.

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe überwiegend sonnig. Sonst viele Wolken und Nebel. In Franken vereinzelt Schnee. Temperaturen um den Gefrierpunkt. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, in den Bergen ist leichter Schneefall möglich. Tiefstwerte bei minus 3 Grad. Morgen in Nähe der Alpen Sonne und Wolken, sonst bleibt es trüb bei Werten zwischen minus 3 und plus 4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.01.2024 06:00 Uhr