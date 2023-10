Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt bei maximal 10 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden bewölkt und regnerisch, im Süden kommt zeitweise die Sonne raus. Höchstwerte zwischen 10 und 16 Grad. In der Nacht Abkühlung auf bis zu 5 Grad. Morgen und am Montag teils Sonne, teils Wolken, bei Werten um 20 Grad. Am Dienstag regnerisch und deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 11:00 Uhr