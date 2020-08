Wetter: teils schwere Gewitter, in der Nacht Wetterberuhigung

Das Wetter in Bayern: Im Verlauf der Nacht klingen Schauer und Gewitter ab, am Tag noch wechselhaft, in Schwaben freundlicher. Am Sonntag fast überall sonnig, 22 bis 29 Grad. Am Montag wieder unbeständiger mit Schauern und Gewittern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.08.2020 23:45 Uhr