Wetter: teils schwere Gewitter, in der Nacht Wetterberuhigung

Ab September gilt neuer Hygieneplan für Kitas

München: Zum 1. September tritt für die Kitas in Bayern ein neuer Hygieneplan in Kraft. Darin heißt es unter anderem, dass Kinder mit leichtem Schnupfen aber ohne Fieber die Kindertagesstätten besuchen dürfen. Zuhause bleiben sollen sie dagegen, wenn die Kinder starken Husten haben, Fieber oder Durchfall. Sollte es regional zu auffallend vielen Neuinfektionen kommen, dann dürfen Kinder mit leichten Erkältungssymptomen nur dann in die Kita gebracht werden, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Dies gilt für den Fall, dass sich dort innerhalb einer Woche mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohner angesteckt haben. Als letzte Möglichkeit käme auch eine lokale Schließung in Betracht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.08.2020 18:45 Uhr