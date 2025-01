Wetter: teils Schnee mit Glätte

Das Wetter in Bayern: Teils Regen, teils Schnee mit Glätte, sehr windig. Tiefstwerte in der Nacht plus 1 bis minus 3 Grad. Morgen und auch am Wochenende teils bewölkt oder trüb, teils freundlich. Vereinzelt Schnee, vor allem morgen und am Samstag. Anfangs noch windig. Tiefstwerte nachts minus 2 bis minus 10 Grad, Höchstwerte nur noch zwischen -4 und +4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2025 18:45 Uhr