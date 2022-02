Wetter: teils regnerisch, Sturmgefahr in Nordbayern

Nachrichtenarchiv - 18.02.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zum Abend hin in Unterfranken aufkommende Regenneigung; zunehmend windig. Höchstwerte 9 bis 17 Grad. In der Nacht von Nordwesten her Regen, dabei sehr stürmisch. Der Wetterdienst warnt vor Orkanböen im nördlichen Franken und in der nördlichen Oberpfalz. Morgen an den Alpen anfangs einzelne Schauer, sonst trocken. Von Sonntag an meist bewölkt und zeitweise Regen, dabei windig und mitunter stürmisch. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. , ,

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2022 17:00 Uhr