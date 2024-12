Wetter: Teils neblig-trüb, teils sonnig bei maximal -1 bis +7 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst Nebel oder Hochnebel, dann viel Sonne. Höchstwerte zwischen -1 und +7 Grad. Morgen nach Auflösung örtlicher Nebelfelder wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Am Abend kann es in Franken regnen. Dienstag und Mittwoch bewölkt und regnerisch. Tageshöchsttemperaturen zwischen 2 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 06:00 Uhr