Wetter: Teils länger trüb, teils freundlich

Das Wetter in Bayern: In den Alpen und im höheren Bayerischen Wald überwiegend sonnig. Sonst trüb durch Nebel und Hochnebel. 13 bis 19 Grad. In der Nacht um 8 Grad. In den kommenden Tagen kaum Wetteränderung, wo nach dem Nebel die Sonne durchkommt wird es 13 bis 21 Grad warm. In den Nächten Tiefstwerte von 11 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2024 06:00 Uhr