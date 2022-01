Wetter: teils klar teils trüb

Britische Queen entzieht Prinz Andrew miltärische Titel

London: Wegen der Missbrauchsvorwürfe in den USA hat Queen Elizabeth ihrem Sohn Prinz Andrew alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften entzogen. Das teilte der Buckingham Palast in London mit. Mehr als 150 Veteranen hatten zuvor in einem offenen Brief diesen Schritt gefordert. Dem zweitältesten Sohn der Queen wird in der Affäre um den verurteilten US-Sexualstraftäter Epstein sexueller Missbrauch vorgeworfen. Dem 61-Jährigen droht in den USA ein Zivilprozess.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2022 19:00 Uhr