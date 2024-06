Wetter: Teils freundlich, teils regnerisch bei maximal 15 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Im nördlichen Franken freundliche Abschnitte. Im übrigen Bayern Wolken, in Südbayern teils längere Regenfälle. Temperaturen zwischen 15 und 21 Grad. In der Nacht lassen die Niederschläge nach. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 10 Grad. Morgen und in den kommenden Tagen wieder mehr Sonne. Vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte 19 bis 25 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2024 10:15 Uhr