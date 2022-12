Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt bei maximal 7 bis 13 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, später besonders im Süden auch längerer sonnig. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. In der Nacht teils bewölkt, teils klar bei Tiefstwerten um 6 Grad. Die Aussichten: Morgen, am 2. Weihnachtsfeiertag, anfangs im Süden noch freundlich, sonst bewölkt mit Regenfällen. Am Dienstag und Mittwoch weitgehend trocken und weiterhin mild. Höchstwerte 3 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2022 06:00 Uhr