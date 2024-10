Wetter: Stark bewölkt und regnerisch bei 11 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute stark bewölkt und regnerisch, später hie und da auch kurze Auflockerungen. Im Süden recht windig. Höchstwerte 11 bis 16 Grad. In der Nacht örtlich teils weiter Regen, teils trocken und mitunter neblig; Tiefstwerte um 6 Grad. Bis Samstag kaum Wetterbesserung, nur in Unterfranken und am Bodensee am Samstag etwas freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 06:00 Uhr