Wetter sorgt für Unfälle und Einschräkungen in Bayern

München: Das Wetter sorgt in weiten Teilen Bayerns weiterhin für Probleme und Einschränkungen. Die Polizei und der Deutsche Wetterdienst warnen vor Eisregen und Blitzeis. Auf dem Münchner Autobahnring kam es bereits zu Unfällen, ebenso auf Autobahnen in Niederbayern und Mittelfranken. Der Flughafen München hat seinen Betrieb bis 12 Uhr eingestellt, mit Einschränkungen im Flugverkehr wird noch bis Ende der Woche gerechnet. Die Deutsche Bahn hat Reisende aufgerufen, nicht notwendige Fahrten auf die Zeit ab dem 6. Dezember zu verschieben. Laut Kultusministerium gibt es heute auch wieder in mehreren bayerischen Landkreisen keinen Präsenzunterricht, unter anderem in Rottal-Inn, Dingolfing-Landau, Landshut, Ebersberg und Erding. Damit soll Schülern und Eltern der gefährliche Schulweg erspart werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 07:00 Uhr