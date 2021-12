Wetter: Sonnige Abschnitte, später gebietsweise Schnee bei 0 bis 3 Grad

Nachrichtenarchiv - 10.12.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute scheint zunächst teilweise die Sonne. Später verdichten sich von Westen die Wolken und am Nachmittag fällt im westlichen Franken und südlich der Donau gebietsweise Schnee oder Schneeregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 3 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es trüb mit Schnee, Schneeregen oder Regen. Höchstwerte 0 bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2021 11:00 Uhr