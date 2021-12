Wetter: Sonnige Abschnitte, später gebietsweise Schnee bei 0 bis 3 Grad

Nachrichtenarchiv - 10.12.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zunächst teilweise sonnig. Später von Westen her zunehmend bewölkt und ab dem Nachmittag im westlichen Franken sowie südlich der Donau etwas Schneeregen oder Schnee. Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. In der kommenden Nacht vielerorts Schneeregen oder Schnee bei Werten um 0 Grad. Bis Montag weiterhin stark bewölkt oder trüb mit Schnee, Schneeregen und am Sonntag Regen. Tageshöchstwerte zwischen 0 und 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2021 10:00 Uhr