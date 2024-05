Wetter: Sonnig, vereinzelt Schauer, 21 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Erst noch örtliche Nebel, dann wird es meist freundlich, ab dem Nachmittag sind in den Mittelgebirgen und am Alpenrand einzelne Schauer möglich. 21 bis 25 Grad. In der Nacht zuerst klar, später örtlich Regen bei Tiefstwerten um 12 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, im Südosten auch länger sonnig, sonst etwas Regen, später auch teils kräftige Schauer und Gewitter. Am Dienstag wechselhaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 08:00 Uhr