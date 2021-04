Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig mit einzelnen lockeren Wolken, dabei wird es 19 bis 23 Grad warm. Morgen wechselnd bewölkt, an den Alpen Schauer, 8 bis 17 Grad. Am Samstag im Südosten einzelne Schauer, sonst freundlich, aber noch kühler. Auch am Ostersonntag nur 7 bis 15 Grad, aber heiter. Nachts bis minus 2 Grad

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 06:00 Uhr