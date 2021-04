Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit wenigen Wolken, ab dem Spätnachmittag in Alpennähe leichte Schauer möglich. Höchstwerte 19 bis 24 Grad, dabei windig. Die weiteren Aussichten: Wolken und Sonne im Wechsel, dabei windig und deutlich kühler. Am Ostersonntag wieder viel Sonne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 09:00 Uhr