Wetter: sonnig bei Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad.

Das Wetter in Bayern: sonnig bei Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad. In der Nacht klar, es kühlt ab auf 13 bis 7 Grad. In den kommenden Tagen weiterhin viel Sonnenschein mit Tageshöchsttemperaturen von 25 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 15:00 Uhr