Wetter: sonnig bei 24 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist freundlich und warm bei Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad. Tiefstwerte in der kommenden Nacht um 12 Grad. Morgen im Osten noch länger sonnig, sonst von Westen her Schauer. 14 bis 24 Grad. Am Mittwoch bewölkt und im Süden etwas Regen. Es wird kühler mit Höchstwerten zwischen 9 und 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 06:00 Uhr