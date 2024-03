Wetter: Sonnig bei 14 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Örtlich zunächst noch etwas Nebel, danach viel Sonne bei 14 bis 19 Grad. In der kommenden Nacht klar oder locker bewölkt. Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten und einzelnen Schauern oder Gewittern, in Alpennähe öfter auch Regen. Am Freitag weitgehend trocken, am Samstag wieder unbeständig mit Schauern. Höchstwerte 11 bis 19, am Samstag etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2024 06:00 Uhr