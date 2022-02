Wetter: Sonne, Wolken und vereinzelt Schauer bei 4 bis 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, vereinzelt Regen-, Graupel- und in höheren Lagen Schneeschauer. Sehr windig bei 4 bis 8 Grad. In der kommenden Nacht besonders in Alpennähe etwas Schneeregen oder Schnee bei Werten um 0 Grad. Morgen im Südosten anfangs einzelne Schneeregen- und Schneeschauer, sonst trocken mit Sonne und Wolken. Sonntag und Montag viel Sonnenschein und mitunter windig. Tagestemperaturen zwischen 3 und 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 09:00 Uhr