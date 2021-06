Wetter: Sonne, Wolken, später Gewitter, bis 27 Grad

Nachrichtenarchiv - 08.06.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei Höchstwerten von 19 bis 27 Grad. Vereinzelt kräftige Schauer und Gewitter, derzeit gilt eine Unwetterwarnung für Gebiete nördlich der Donau. In der Nacht örtlich Schauer und Gewitter, Tiefstwerte um 13 Grad. Die Aussichten: Morgen wenig Änderung, ab Donnerstag im Norden freundlicher.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.06.2021 13:45 Uhr