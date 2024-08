Wetter: Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter bei maximal 20 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei maximal 20 bis 27 Grad. Gebietsweise Schauer oder Gewitter. In der Nacht im Süden einzelne Schauer. Sonst meist trocken, Tiefstwerte um 15 Grad. Am Wochenende teils Sonne, teils Wolken, auch Regen ist wieder möglich. Höchstwerte bis 28 Grad. Am Montag viel Sonne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 10:00 Uhr