Wetter: Sonne und Wolken und etwas Schnee, maximal -1 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag teils sonnig, teils bewölkt und im Osten vereinzelt Schneeschauer bei lebhaftem Wind. Am Nachmittag zieht es von Westen her zu, am Abend setzt am westlichen Alpenrand Schneefall ein, Höchstwerte -1 bis +3 Grad. In der Nacht im Norden klar und im Süden Schnee bei Tiefstwerten um -3 Grad. Morgen wechselhaft mit vereinzelten Schneeschauern am Alpenrand, am Samstag teils bewölkt, teils freundlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2024 06:00 Uhr