Wetter: Sonne bis in den Abend, örtlich schwere Gewitter

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden vielerorts sonnig, örtlich aber teils heftige Gewitter, für den westlichen Alpenrand gilt derzeit eine Unwetterwarnung. In der Nacht teilsweise aufklarend, bei 18 bis 15 Grad. Auch morgen und am Freitag meist mehr Sonne als Wolken, mit örtlichen Schauern und Gewittern am ehesten im Süden. Am Samstag vielerorts bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen, etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 17:00 Uhr