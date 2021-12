Wetter: Schnee und Regen bei maximal 2 bis 7 Grad

Nachrichtenarchiv - 04.12.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nachmittags bewölkt und gebietsweise Regen, anfangs in Ostbayern noch Schnee und Eisregen. Höchstwerte zwischen 2 und 7 Grad. In der Nacht gelegentlich Regen, in höheren Lagen Schnee; Tiefstwerte um 1 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Weiter viele Wolken mit etwas Schnee oder Schneeregen. Tiefstwerte 0 bis minus 4 und Tageshöchstwerte 0 bis 5 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.12.2021 11:45 Uhr