Wetter: Schauer, in Alpennähe häufig Regen

Nachrichtenarchiv - 30.08.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten und Schauern, örtlich Gewitter. Besonders in Alpennähe auch länger anhaltender Regen. Lebhafter Wind. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. Für das südliche Oberbayern und Teile von Schwaben gibt es eine Unwetterwarnung vor Starkregen. Nachts gebietsweise Regen, Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen im Süden und Osten teils Regen, im westlichen Franken sonnige Abschnitte. Von Mittwoch an trocken, freundlicher und wärmer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.08.2021 14:15 Uhr