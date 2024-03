Wetter: regnerisch und windig bei 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, örtlich Regen. Am Nachmittag auch gewittrige Regen- und Graupelschauer. Sehr windig mit starken Böen. Tageshöchstwerte zwischen 8 und 14 Grad. Tiefsttemperaturen in der Nacht um 2 Grad. Morgen weiter windig und unbeständig mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern. Mit 4 bis 11 Grad wird es kühler. Zu Wochenbeginn wieder freundlicher, ab Dienstag wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2024 11:00 Uhr