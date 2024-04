Wetter: Regen und Schnee, +3 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt und immer wieder Regen, mitunter Schnee bis in tiefe Lagen. Tiefstwerte +3 bis minus 1 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Zwischendurch Schauer, gelegentlich als Schnee. In den Nächten Abkühlung auf +2 bis minus 4, am Tag zwischen 4 und 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 22:00 Uhr