Wetter: Oft sonnig, später von Westen Gewitter, bis zu 37 Grad

Selenskyj dämpft Erwartungen an Kiewer Offensive

Kiew: Die Ukraine hat die Erwartungen an die laufende Kiewer Offensive gedämpft. Präsident Selenskyj sagte am Abend, man müssen ganz klar begreifen, dass die russischen Streitkräfte alles tun werden, um die ukrainischen Soldaten aufzuhalten. Daher müsse man für jeden Kilometer an zurückerobertem Gebiet dankbar sein. Laut dem Chef der Nationalgarde sind ukrainische Kräfte im Verlauf einer Woche 1,7 Kilometer in Richtung Süden vorangekommen. Ziel sei es, die Stadt Melitopol zu erreichen. Unterdessen soll der russische Präsident ist angeblich bereit sein, das am Montag auslaufende Getreideabkommen mit der Ukraine zu verlängern. Das zumindest erklärte der türkische Präsident Erdogan. Er habe mit Putin über das Abkommen zur Lieferung ukrainischen Getreides auf dem Weg über das Schwarze Meer gesprochen, so Erdogan.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.07.2023 03:00 Uhr