Das Wetter in Bayern: oft sonnig, vor allem südlich der Donau, vereinzelt Schauer. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. Die weiteren Aussichten: morgen sonnig und trocken bei 27 bis 30 Gad, am Freitag und am Samstag oft heiter aber auch Schauer oder einzelne Gewitter möglich. Höchstwerte 26 bis 30 Grad, nachts Tiefstwerte zwischen 17 und 11 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.08.2021 05:00 Uhr