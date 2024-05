Wetter: oft freundlich bei 16 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen und im Südosten vereinzelt noch Regen. Sonst Auflockerungen und sonnige Abschnitte. Höchstwerte 16 bis 20 Grad. In der Nacht in Unterfranken örtlich Regen, Tiefstwerte um 9 Grad. Morgen von den Alpen bis nach Niederbayern sonnig, ansonsten meist bewölkt mit Regen und Gewittern. An Fronleichnam und am Freitag bleibt es wechselhaft. Höchstwerte 13 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2024 06:00 Uhr