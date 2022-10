Wetter: oft bewölkt und zeitweise Regen

Klingbeil: Atomstreit muss noch diese Woche abgeräumt werden

Berlin: Im Streit innerhalb der Ampelkoalition über die AKW-Laufzeiten setzt SPD-Chef Klingbeil auf eine Einigung noch in dieser Woche. Nächste Woche müsse das im Bundestag entschieden werden, sagte Klingbeil am späten Abend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Die FDP will drei Kernkraftwerke bis 2024 am Netz lassen. Das lehnen die Grünen ab. Parteichef-Nouripour wirbt aber für den Streckbetrieb von zwei Atomkraftwerken. In der "Rheinischen Post" betonte er jedoch, dass die Grünen Anti-Atom-Partei blieben. Zum Auftakt ihrer Bundesdelegiertenkonferenz in Bonn wollen die Grünen heute über die Energieversorgung für den Winter beraten. Der Antrag des Bundesvorstands sieht den Streckbetrieb zweier AKW für den äußersten Notfall vor. Längere Laufzeiten oder das Bereithalten von mehr Meilern lehnen die Grünen ab.

