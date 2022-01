Wetter: nachts zunehmend bewölkt, Tiefstwerte bis minus 6 Grad

Das Wetter in Bayern: heute Abend und in der Nacht in Schwaben und in Alpennähe meist klar, sonst zunehmend bewölkt, aber meist trocken, Tiefstwerte 0 bis minus 6 Grad. Die weiteren Aussichten: morgen und am Sonntag in Alpennähe sonnig, sonst oft trüb oder bewölkt, auch am Montag viele Wolken, im Mittelgebirgsraum vereinzelt Schnee oder Regen, Tiefstwerte nachts plus 2 bis minus 6 Grad, Tageshöchstwerte 0 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2022 18:00 Uhr