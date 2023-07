Meldungsarchiv - 28.07.2023 00:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden Frankens und in der Oberpfalz regnerisch bei 16 bis 10 Grad. In den nächsten Tagen unbeständig mit Sonne, Wolken sowie Schauern und Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 00:00 Uhr