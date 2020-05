Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt und regnerisch. In der Nacht nur noch vereinzelt Schauer. Werte zwischen 9 und 4 Grad. Morgen und am Samstag wechselhaft, teils Sonne, teils Wolken und Regen. Der Sonntag ist weitgehend trocken mit Sonne und Wolken. Tageshöchstwerte zwischen 11 und 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 18:00 Uhr