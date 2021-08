Nachrichtenarchiv - 01.08.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst Schauer und Gewitter, ab Mitternacht lässt der Regen nach. Temperaturen zwischen 12 und 9 Grad. In den kommenden Tagen wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Vereinzelt sind auch Schauer und Gewitter möglich. Tageshöchstwerte 17 bis 22 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.08.2021 20:00 Uhr