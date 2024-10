Wetter: nach Nebel sonnig bei 15 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach zum Teil zäher Nebelauflösung meist freundlich, vor allem in den Bergen scheint lange die Sonne. Die Höchstwerte erreichen 15 bis 22 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 9 Grad. Morgen nach zähem Frühnebel vor allem im Süden sonnig bei 16 bis 22 Grad. Von Dienstag an teils sonnig teils bewölkt und örtlich Schauer, 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 10:00 Uhr