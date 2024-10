Wetter: Nach Frühnebel meist freundlich, Höchstwerte 11 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, setzt sich die Sonne durch. Temperaturen zwischen 11 und 18 Grad. In der Nacht regnerisch bei Werten um 10 Grad. Morgen Vormittag Schauer, am Nachmittag trocken. Am Montag zunächst freundlich, dann zunehmend regnerisch.Tageshöchsttemperaturen 10 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 06:00 Uhr