Wetter: Morgen teils bewölkt, teils sonnig

Das Wetter in Bayern: in der Nacht nur noch im Norden etwas Regen, im Süden teils länger klar bei Tiefstwerten zwischen 12 und 4 Grad. Morgen im Norden zunächst noch bewölkt mit etwas Regen, später auch sonnige Abschnitte; im Süden wird es zunächst länger sonnig, im Lauf des Tages bilden sich dann örtlich Schauer und Gewitter. An Pfingsten bleibt es unbeständig mit Sonne, Wolken, einzelnen Schauern und Gewittern bei 18 bis 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.05.2024 18:15 Uhr