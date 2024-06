Wetter: Meist sonnig, im Norden auch Wolken, bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute viel Sonne, in Franken sind Wolken, Schauer und Gewitter möglich. Temperaturen 26 bis 31 Grad. In der Nacht kann es im Norden regnen, sonst bleibt es trocken, Abkühlung auf 16 Grad. Morgen und am Donnerstag freundlich, am Freitag zunächst noch Sonne, dann von Westen her Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 07:00 Uhr