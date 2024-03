Wetter: meist sonnig bei maximal 11 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig mit nur einigen lockeren Wolkenfeldern. Höchstwerte 11 bis 16 Grad. In der Nacht weitgehend klar bei 3 Grad. Morgen weiter freundlich. Am Montag teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt Regen bei 12 bis 16 Grad, am Dienstag dann bewölkt mit Schauern bei 7 bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.03.2024 06:15 Uhr