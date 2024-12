Wetter: Meist sonnig bei -1 bis +7 Grad

Das Wetter in Bayern: In einigen Regionen Nebel und Hochnebel, ansonsten viel Sonne bei Temperaturen zwischen -1 und +7 Grad. In der kommenden Nacht Frost bis -6 Grad. Am Wochenende bleibt es sonnig, am Montag dann wechselnd bewölkt. Tagsüber maximal 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 07:00 Uhr