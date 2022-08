Wetter: Meist klar und Abkühlung auf 14 bis 9 Grad

European Championships gehen mit deutschen Goldmedaillen zu Ende

München: Mit Goldmedaillen für den Speerwerfer Weber und die 4x100-Meter-Staffel der Frauen sind in München die European Championships zu Ende gegangen. Deutschlands Sportlerinnen und Sportler holten bei den Europameisterschaften in neun Sportarten insgesamt 60 Medaillen, davon 26 goldene. Das ist Platz 1 im Medaillenspiegel. Die Wettbewerbe im Olympiapark, in der Münchner Innenstadt und an der Regattastrecke hatten hunderttausende, oft begeisterte Zuschauer. Deutschlands höchster Sportfunktionär Weikert hat sich daher in einem Interview für eine weitere deutsche Olympia-Bewerbung ausgesprochen. Der DOSB-Präsident sagte der FAZ, er wolle den Verbänden im Dezember sein Konzept vorstellen und sie um Zustimmung bitten. In den vergangenen Jahrzehnten gab es gegen Olympia-Bewerbungen oft großen Widerstand in der Bevölkerung.

