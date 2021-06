Wetter: Meist freundlich, vereinzelt Schauer, Höchstwerte 23 bis 27 Grad

Putin sieht Verhältnis zu den USA auf Tiefpunkt

Moskau: Wenige Tage vor dem Gipfeltreffen mit Präsident Biden sieht Kremlchef Putin das Verhältnis zu den USA in einer schweren Krise. In einem Interview mit der NBC sagte der russische Präsident, man habe eine bilaterale Beziehung, die in den letzten Jahren ihren Tiefpunkt erreicht habe. Biden unterscheide sich radikal von seinem Vorgänger Trump. Er sei ein Karrieremensch, der seine Zeit praktisch nur in der Politik verbracht habe. Er hoffe daher, dass es seitens des Amtsinhabers keine impulsiven Aktionen geben werde. Trump dagegen sei eine außergewöhnliche, talentierte und schillernde Person, so Putin. Er trifft Biden in vier Tagen in Genf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 06:00 Uhr