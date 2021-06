Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: heute meist mehr Sonne als Wolken, später vereinzelte Schauer bei maximal 23 bis 27 Grad. In der Nacht klingen diese dann ab. In den kommenden Tagen sonnig und sommerlich warm. Höchstwerte morgen von 24 Grad, ab Montag dann bis zu 29 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2021 06:15 Uhr