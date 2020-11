Wetter: Meist freundlich, Höchstwerte 10 bis 16 Grad

Neuer Wirbelsturm bedroht Mittelamerika

Guatemala-Stadt: Eine Woche nach dem Sturm "Eta" in Zentralamerika mit mehr als 200 Todesopfern droht in der Region ein neuer Hurrikan. Experten warnen davor, dass der Wirbelsturm die Stärke zwei bis drei auf der fünfstufigen Richterskala erreichen könnte. Die Behörden in Honduras ordneten deshalb Zwangs-Evakuierungen rund um die Hafenstadt San Pedro Sula an. Dort kam es bereits in der vergangenen Woche zu sintflutartigen Regenfällen und Erdrutschen. Auch in Guatemala und Nicaragua wurden die Bewohner aufgerufen, sich in Notunterkünfte zu begeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.11.2020 09:15 Uhr