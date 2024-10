Wetter: Meist bewölkt und gebietsweise Regen, Höchstwerte 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute stark bewölkt und gebietsweise Regen, später zunehmend trocken. In Unterfranken ab und zu auch Sonne. Höchstwerte 9 bis 15 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils länger klar bei 3 Grad. Morgen erst neblig, später sonnig bei 13 bis 17, Montag und Dienstag teils bewölkt mit Schauern, teils freundlich bei Werten bis 23 Grad.

